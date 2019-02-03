أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها

المناطق - عسير

نفذت امانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الطوارئ و الرقابة المسائية مؤخرا حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في مدينة ابها.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن فرق الرقابة قاموا مؤخرا، بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها ، مشيرا الى أن هذه الحملة تأتي استمرارا للحملات التي تنفذها الامانة لمراقبة المخالفين بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين للخضار والفواكه والمباسط العشوائية.

وأبان أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المخالفين الذين يفترشون الطرقات والممرات، مشيرا الى أنه نتج عن الحملة مصادرة ٨٩٧ كيلو من الفواكه و الخضروات وقد تم تسليمها للجمعية حفظ النعمة .

ونوه الحميدي بأن الامانة مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على الأحياء التي يكثر تواجد المخالفين فيها.

مشيدا بالدور المثمر التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما ساهم في الحد من هذه الظاهرة، لما لها من مضار تؤدي إلى الحوادث في الشوارع و الأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع وما يزيد الأمر سوءا إخفاء وتخزين منتجاتهم في أماكن غير نظيفة وغير لائقة صحياً مثل المناطق القريبة من حاويات القمامة وفي الممرات وغيرها.

ودعا الدكتور وليد الحميدي المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الامانة وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة منطقة عسير .

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