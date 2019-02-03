نائب أمير جازان يتسلم تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بالمنطقة

جازان - فضة آل عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ،رئيس لجنة التوطين بالمنطقة ، اليوم في مكتب سموه بديوان الإمارة تقريرا مفصلا عن برامج فرع صندوق الموارد البشرية “هدف “بجازان ، وأعداد من تم تعينهم وكذلك أعداد المستفيدين من دورات التأهيل والإرشاد المهني لعام ٢٠١٨ م ، وذلك خلال استقباله مدير عام الفرع المهندس مروان بن هاشم العطاس .

كما اطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على سير عمل الصندوق وبرامج دعم التدريب ودعم التوظيف في القطاع الخاص ، واستمع خلال اللقاء الى شرح من مدير الفرع عن حزمة البرامج الجديدة التي أطقها هدف مع مطلع عام 2019 م .

مبينا بأن التقرير احتوى على إحصائيات عن انجازات أعمال فرع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بمنطقة جازان، مؤكداً سموه أهمية دعم المواطنين الباحثين عن الوظائف في المنطقة من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات المنطقة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما استمع إليه حول التقرير وما تضمنه من إنجازات ، وما يقدمه فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خدمات للمستفيدين من أبناء وبنات المنطقة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأبناء وبنات جازان ، راجياً الله التوفيق والسداد للقائمين على اعمال فرع صندوق تنمية الموارد البشرية.

من جانبه عبر مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي الفرع بجازان بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.