احدث الأخبار

مبعوث واشنطن يصل سيول لبحث قمة ترمب و كيم
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يتسلم تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها
منطقة عسير
 انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد
منطقة عسير
 غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة
المنطقة الشرقية
 العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده
مجتمع المناطق
 خلال عقد جمعيتها العمومية.. “سواعد ” تستعرض قوائمها المالية لعام2017م
المنطقة الشرقية
 مدير صحة بيشة يدشن انطلاقة برنامج ” تكوین ” لإعداد القيادات الصحية
منطقة عسير
 مدير فرع العمل بجازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين
منطقة جازان
 وزارة الصحة تطلق أعمال المسح العالمي لرصد إنتشار التبغ بين البالغين
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن توافر وظائف شاغرة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى مؤتمر جامعة القصيم “نحو مجتمع إيجابي.. وفق رؤية المملكة 2030”
منطقة القصيم
مبعوث واشنطن يصل سيول لبحث قمة ترمب و كيم

مبعوث واشنطن يصل سيول لبحث قمة ترمب و كيم

أبرز المواد
نائب أمير جازان يتسلم تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بالمنطقة

نائب أمير جازان يتسلم تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بالمنطقة

أبرز المواد
أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها

أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها

منطقة عسير
انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد

انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد

منطقة عسير

مبعوث واشنطن يصل سيول لبحث قمة ترمب و كيم

مبعوث واشنطن يصل سيول لبحث قمة ترمب و كيم
http://almnatiq.net/?p=688026
المناطق - وكالات

وصل مبعوث الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية، ستيفن بيغون، إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يلتقي بيغون، نظيره الكوري الجنوبي، لي دو-هون، في سيول، الاثنين.

كما سيعقد بيغون اجتماعا منفصلا مع نظيره الكوري الشمالي لمناقشة القمة المقبلة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون.

ولم يُكشف حتى الآن عن مكان انعقاد القمة، ولكن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أنها ستكون في دولة آسيوية.

وذكر بومبيو، الخميس الماضي، أنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة القادمة بين الرئيس، ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، والتي ستعقد في مكان ما في آسيا.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير/شباط. وأضاف: “سنعقدها في مكان ما في آسيا”.

وتابع: “سأرسل فريقا إلى هناك. هم يتجهون إلى هناك حاليا لوضع الأسس لما آمل أن تكون خطوة إضافية مهمة على الطريق ليس فقط لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ولكن من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية”.

ولم يذكر بومبيو مقر انعقاد القمة. وكانت فيتنام قالت الأسبوع الماضي إنها لم تتلق معلومات بشأن توقيت أو مقر القمة المحتملة بين ترمب وكيم، لكنها عبرت عن ثقتها في قدرتها على استضافة اجتماع من هذا القبيل.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون قبل أسبوعين إن فيتنام حريصة على استضافة القمة، وأفاد مصدران أن هانوي تعد لاستقبال كيم في زيارة دولة.

وجرى الحديث أيضا عن سنغافورة، التي اجتمع فيها ترمب وكيم في يونيو/حزيران، وبانكوك كمقرين محتملين لعقد القمة.

وقمة يونيو/حزيران هي أول اجتماع بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي، وأسفرت عن التزام مبهم من جانب كيم بالعمل صوب نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبره واشنطن خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يتسلم تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بالمنطقة

نائب أمير جازان يتسلم تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بالمنطقة
وزارة الصحة تطلق أعمال المسح العالمي لرصد إنتشار التبغ بين البالغين

وزارة الصحة تطلق أعمال المسح العالمي لرصد إنتشار التبغ بين البالغين
جامعة الملك خالد تعلن توافر وظائف شاغرة

جامعة الملك خالد تعلن توافر وظائف شاغرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*