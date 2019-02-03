برعاية فيصل بن نواف .. جامعة الجوف احتضنت اللقاء الثالث لأندية نزاهة في المؤسسات التعليمية

الجوف - محمد الحسن

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اُفتتح اللقاء الثالث لأندية نزاهة في المؤسسات التعليمية الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد معالي مدير جامعة الجوف أ.د/ إسماعيل البشري في كلمته أثناء حفل الافتتاح على أن الفساد بكل أنواعه مرضٌ خطير متى ما انتشر في بلد فإنه أحد أهم عوامل السقوط والفناء والتشتت، ومن هنا فإن الدول تعمل على تأطير القوانين التي تؤكد معاني النزاهة والاستقامة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد هي من أهم ما تقوم به الدولة السعودية “وقد أعلنها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده واضحة وصريحة، ورأينا خطوات عملية وجادة في سبيل ذلك..”. وعرج معاليه على أهمية دور الجامعات في المساهمة في تحقيق أهداف القيادة في مختلف المجالات ومنها مكافحة الفساد، وأن عليها مسؤولية كبيرة ليس من

خلال الأندية فحسب، بل من خلال البحث العلمي واللقاءات والورش المتواصلة التي تسعى لنشر الثقافة ومحاربة الفساد.

وانطلقت فعاليات الملتقى صباح اليوم الأحد بافتتاح المعرض الخاص بأندية نزاهة في المؤسسات التعليمية، حيث اطلع معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومعالي مدير جامعة الجوف على جميع الأركان المشاركة واستمعوا لشرح من منسوبي الأندية عن أبرز منجزاتهم وبرامجهم.

فيما بدأ بعد ذلك الحفل الخطابي بهذه المناسبة بعرض تعريفي عن اللقاء وأهدافه وبرامجه وأبرز الإحصاءات المتعلقة به، حيث يقام هذا العام تحت شعار (أندية نزاهة والرؤى المستقبلية)، ثم كلمة طلاب أندية نزاهة في المؤسسات التعليمية قدمها عنهم رئيس نادي نزاهة في كلية الملك فهد الأمنية فيصل الشهراني عبّر فيها عن أهمية هذا اللقاء في ترسيخ قيم النزاهة وتبادل الخبرات في هذا المجال حيث يجتمع المنسوبين من كل مناطق المملكة تحقيقاً لأهداف القيادة الحكيمة التي تعمل بكل شفافية لنشر وتحقيق النزاهة في كل مؤسسات الدولة.

ونيابة عن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قدم معالي نائب رئيس الهيئة د.بندر أبا الخيل كلمةً شكر فيها سمو أمير المنطقة على رعايته اللقاء، ولجامعة الجوف على تنظيمها المتميز، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي ضمن سعي الهيئة لتعزيز قيم الوطنية الإيجابية لدى شباب الوطن وكل شرائحه، حيث يلتقي منسوبي أندية نزاهة من مختلف المؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات والتجارب واستشراف المستقبل وتطوير أعمال وبرامج الأندية بما يحقق أهداف الهيئة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لوطن خالٍ من الفساد بكل صوره وأشكاله.

وحث معالي الدكتور أبا الخيل جميع أندية نزاهة على التجديد في تنفيذ برامجها ومواكبة المستجدات في طرق عرض المضامين التي ترغب الهيئة بإيصالها إلى المستهدفين.

ثم قدم مجموعة من طلاب نادي الإنشاد بعمادة شؤون الطلاب أوبريت ( مبدأ وطن ) من كلمات وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث أ.د/ نجم الحصيني، فيما اختتم الحفل بتكريم الأندية المتميزة على مستوى المملكة وجميع الجهات المساهمة في هذا اللقاء وتبادل الهدايا والصور التذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك انطلقت الجلسات العلمية التي ناقشت محورين، هما (حماية النزاهة ومكافحة الفساد في رؤية 2030 ، و الرؤى المستقبلية لأنشطة أندية نزاهة وفعالياتها )، حيث شاركت في هذه الفعاليات جامعات عدة، كجامعة الطائف، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة حائل، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة القصيم، وجامعة تبوك، وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، فضلاً عن مشاركة طلاب وطالبات جامعة الجوف في مناقشات المحورين.

وكان الملتقى قد شهد مشاركة أكثر من 35 جامعة وكلية عسكرية ضمن فعاليات المعرض المصاحب وكذلك الجلسات العلمية، كما تجاوز عدد المقالات المشاركة 25 مقالاً تناولت أهمية مفهوم النزاهة ومكانته، وجهود المؤسسات التعليمية من خلال أندية نزاهة.