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الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام

أبرز المواد

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام
http://almnatiq.net/?p=688058
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – أمير المنطقة الشرقية – في مكتب سموه بالإمارة اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام عبداللطيف بن عبدالله الراجحي وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة صدور قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية وتسيير أعمالها .

وشهد اللقاء حضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ورئيس غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم العمار ، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف بن حميد السفياني .

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل الحفظ على النعمة، ومحاربة الهدر، ونشر ثقافة حفظ النعمة من خلال تنويع الأساليب المستخدمة في نشر الوعي، مؤكداً سموه أهمية تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، من خلال منهجية عمل متكاملة .

بدوره أعرب عبداللطيف بن عبدالله الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية نيابة عن مجلس إدارة الجمعية عن جزيل الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لأنشطة وبرامج الجمعية.

وأشار الراجحي إلى ان إطعام وفي ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، تعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تستهدف القطاع الخاص بالشكل المباشر من خلال بناء تحالفات مستدامة في مجال حفظ النعمة

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