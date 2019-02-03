أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقيتي شراكة للجنة التنمية السياحية ببريدة وعنيزة والأمانة مع شركة الاتصالات السعودية

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على أن الاتفاقيات الخادمة للمجتمع في المجالات كافة تسهم وبشكل كبير على مواصلة البناء والتنمية المستمرة , منوهاً بما تمتلكه مدينة بريدة ومحافظة عنيزة من مواقع سياحية وتراثية جاذبة لزوار المنطقة وأسرها , مثنياً على جهود الشركات والمؤسسات في المنطقة التي تبذلها لتطوير ودعم المناشط السياحية ، وتساعد على التطوير المستمر من خلال شراكاتها المجتمعية الخادمة للوطن.

وأوضح الأمير فيصل بن مشعل على أهمية العمل بروح التكامل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وبما يخدم الصالح العام , مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتعزيز تنمية الحراك السياحي بما يحقق مجموعة من العوائد المجتمعية والاقتصادية وفق منهج مؤسسي وشراكات إستراتيجية خادمة لشباب وفتيات الوطن , مبدياً سعادته بتوقيع هاتين الاتفاقيتين اللتين ستخدمان القطاع السياحي في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ، وستكونا عاملاً مهماً في تنمية القطاع السياحي وتنفيذه بشكل مهني وبجودة عالية , راجياً من الله سبحانه أن تحقق هاتين الاتفاقيتين الأهداف المرجوة منها ، لتسهم في تأصيل وتعزيز روح التعاون مع القطاعات لدعم التنمية المستدامة في القطاع السياحي , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم , توقيع اتفاقيتين تابعتين لإمارة القصيم ممثلةً بلجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة ولجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة مع شركة الاتصالات السعودية ، ومع أمانة القصيم كونها الشريك الاستراتيجي في هاتين الاتفاقيتين.

ووقع الاتفاقية الأولى كلاً من وكيل إمارة القصيم رئيس لجنة التنمية السياحية ببريدة الدكتور عبدالرحمن الوزان من قبل اللجنة ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي من جانب الأمانة كونها شريك استراتيجي ، مع النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية للتقنية والعمليات المهندس هيثم الفرج من جانب الشركة.

ووقع الاتفاقية الثانية محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن السليم من قبل اللجنة ، مع النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية للتقنية والعمليات المهندس هيثم الفرج من جانب الشركة.

وتهدف اتفاقيتي الشراكة الإستراتيجية التابعة لإمارة القصيم ممثلةً بلجنتي التنمية السياحية بمدينة بريدة وبمحافظة عنيزة ، إلى إشراك مؤسسات وأفراد المجتمع في تحسين السياحة وتطوير أدائها للأفضل ، وتحقيق غايات وتطلعات رؤية المملكة 2030 ، إيماناً من اللجنتين بدور الشراكة لخدمة السياحة في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ، ومساندة أمانة المنطقة في تحسين الخدمات والمرافق للزوار والمواطنين.