هيئة تطوير المدينة المنورة تعلن عن الشركات الفائزة بمسابقة تصميم مشروع متحف رواة الحديث

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أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ، عن الشركات الفائزة في المسابقة المعمارية المحدودة لتصميم مشروع متحف رُواة الحديث ، التي أطلقتها نهاية أكتوبر الماضي وشهدت مشاركة 44 جهة مختلفة تُمثل بيوت الخبرة من المكاتب والشركات الهندسية المُتخصصة على مستوى الدولي والمحلي بالإضافة إلى مشاركة بعض الجامعات المحلية بالمملكة.

وقد وجهت الهيئة دعوة لعدد محدود من الشركات والمكاتب الهندسية المتخصصة في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها, بالإضافة إلى مجموعة من الجامعات المحلية، بهدف توسيع دائرة المنافسة للمشاركة في المسابقة المعمارية المحدودة لتصميم المتحف المزمع إنشاءه بالمدينة المنورة على أرض بمساحة 10.000م2 غرب المدينة المنورة وتبعد حوالي 6 كيلومترات عن المسجد النبوي الشريف.

وفي إطار إنشاء عدد من المتاحف النوعية بالمدينة المنورة ، سعت الهيئة من خلال المنافسة إلى إيجاد بيئة حاضنة تجمع بين سِمات الابداع والابتكار في التصميم وتعكس جانباً من التطور الحضاري الذي تعيشه المنطقة، ويسهم في تكوين منارة علمية تروي قصصاً تفاعلية في إحدى جوانب التراث الإسلامي المرتبط بالسيرة النبوية ورُواة الحديث الشريف، ومنحت الهيئة من خلال المسابقة المعمارية فرصة للمنافسة الابداعية في تصميم إحدى الوجهات الحضارية الجديدة بالمنطقة.

وحرصت الهيئة من خلال المسابقة المعمارية على الوصول إلى أفضل الأفكار الإبداعية وإنشاء منصة حضارية وثقافية تتمتع بهوية عمرانية فريدة شريطة تحقيق أفضل الحلول المعمارية التي تتوافق مع المتطلبات التشغيلية في المتحف, فضلاً عن تخطيط وتنظيم مواقع الأنشطة والخدمات الثقافية بكفاءة عالية ، وصولاً إلى المفاضلة الفنية بين التصاميم المشاركة التي تنسجم مع العناصر بما يُمكن المشروع من تحقيق أهدافه ووظائفه والتي تتماشى مع أعلى معايير الاستدامة.

ومن المقرر أن تحقق التصاميم الفائزة في المسابقة المعمارية، طبيعة الأهداف العامة لفكرة إنشاء المتحف الذي يضم مجموعة من المكونات الرئيسة من بينها قاعات العرض ، والقسم التعليمي ، ومكتبة الحديث ، والمساحات العامة ، وإدارة المتحف، والخدمات المساندة ومواقف السيارات.

وشرعت لجنة التحكيم مطلع الأسبوع الجاري، في تقييم وتحكيم التصاميم المعمارية المُشاركة, واختيار الفائزين وفقاً للمعايير التي وضعتها اللجنة الفنية.