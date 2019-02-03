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أمير منطقة الرياض يرعى اختتام فعاليات مهرجان ” عبية ” للجواد العربي

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أمير منطقة الرياض يرعى اختتام فعاليات مهرجان ” عبية ” للجواد العربي

أمير منطقة الرياض يرعى اختتام فعاليات مهرجان ” عبية ” للجواد العربي
http://almnatiq.net/?p=688096
المناطق - الرياض
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء امس ، حفل اختتام فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي ( عبية ) في درة الرياض .
وعبر سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه مناسبة ، وقال ” الخيل جميلة والأجمل أن يكون لها مثل هذه العناية والاهتمام وتُعزز لها المنافسات التي تدفع بالجميع إلى العمل المتواصل لمستوى رائع من المرابط نستطيع من خلاله المشاركة عالمياً بشكل أكبر ” .
ووصف سموه الاقبال لمثل هذه المناسبات بالجميل والمميز ، مقدماً شكره للقائمين على الفعالية والداعمين لها ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .
وتوج الأمير فيصل بن بندر ملاك الاسطبلات والمرابط الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة ” الفحول ” وهم مربط التنهاة عقب فوز الفحل ” اوس ابولو ” وحصلوله على الذهبية ومربط ارسان عقب فوز الفحل ” مرجان الزبير ” وحصوله على الفضية واسطبلات الخالدية
عقب فوز الفحل ” فخر الخالدية ” وحصوله على البرونزية .
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والمهتمين بجمال الخيل العربي.

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