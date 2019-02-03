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أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية

أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=688101
المناطق - جدة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس والذين التقوا نظرائهم في جدة.
واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء، أبرز نتائج الزيارة الهادفة إلى تبادل الخبرات والآراء والأفكار الرامية لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، من منطلق دورها في تمثيل المواطنين وإيصال أصواتهم للجهات ذات العلاقة.

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