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“الغذاء والدواء” تحذّر من 6 منتجات من العطور لاحتوائها على مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة

“الغذاء والدواء” تحذّر من 6 منتجات من العطور لاحتوائها على مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة

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“الغذاء والدواء” تحذّر من 6 منتجات من العطور لاحتوائها على مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة

“الغذاء والدواء” تحذّر من 6 منتجات من العطور لاحتوائها على مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة
http://almnatiq.net/?p=688106
المناطق - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء, من 6 منتجات من العطور لاحتوائها على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة, مشيرة إلى أنها سحبت عينات من العطور المتداولة بالأسواق المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، بغرض تحليلها للتأكد من سلامتها.
وأظهرت نتائج التحليل احتواء 6 منتجات على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943 : 2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من هذه المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك, حيث يحمل المنتج الأول اسم “مسك الحرم”, وصُنع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 2 /11/ 2021م, بينما حمل المنتج الثاني اسم “أهلا مسك المدينة”, وصُنع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 7 /11/ 2021م.
ويحمل المنتج الثالث اسم “أهلا عطر الحرم”، وصُنع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح, وأن المنتج الرابع باسم “أهلا عطر المقام”، وصُنع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
ويطلق على المنتج الخامس اسم “أهلا مسك الحرم”, وصُنع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح, بينما يحمل المنتج السادس اسم “عطر الكبة”, وصُنع في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد عليه تاريخ صلاحية.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين, لافتة الانتباه إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.sfda.gov.sa للتزود بالمعلومات حول المنتجات التي جرى التحذير منها.

 

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