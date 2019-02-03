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داو السعودية وبنك الطعام السعودي تعلنان الفائزين في برنامج “احترم النعمة”

داو السعودية وبنك الطعام السعودي تعلنان الفائزين في برنامج “احترم النعمة”
http://almnatiq.net/?p=688120
المناطق - الجبيل

شارك 400 طالب وطالبة في برنامج تثقيفي تربوي استمر لمدة أسبوعين مع مدارس الهيئة الملكية.

وقد أتاح البرنامج لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فرصة حضور سلسلة من ورش العمل التي تناولت مبادئ الحفاظ على الطعام عبر جلسات تعليمية تفاعلية خلال الأسبوع الأول. وخلال الأسبوع الثاني، قام الطلبة بتقديم مشاريع تخدم رسالة الجمعية بمكافحة الهدر الغذائي.  وتم تكريم المجموعة الفائزة بجائزة أفضل مشروع من خلال تقييم حلول مستدامة للحدّ من هدر الطعام يكون لها أثر ملموس في تغيير سلوك أفراد المجتمع نحو هذه المسألة.

 

حيث أعلنت مؤخراً داو السعودية – للمواد والعلوم المحدودة التابعة لشركة داو العالمية لصناعة الكيماويات وبنــــــك الطعام السعودي (إطعام)، عن أسماء الفائزين ببرنامج “احترم النعمة” لطلاب مدارس الهيئة الملكية. وأقيم حفل توزيع الجوائز في الجبيل بحضور ممثلين عن شركة داو السعودية والهيئة الملكية و”إطعام”.

 

قال موسى الموسى، رئيس شركة داو في السعودية معلقا على هذا البرنامج “عبر المشاركة النشطة لموظفينا وشركائنا، نحن نتصدَّى لمعالجة أكثر المشاكل تحدياً في العالم، حيث أن 30 في المائة تقريبا من الطعام المنتَج في المملكة يذهب إلى سلة المهملات. ونحن واثقون من أن الوصول إلى عقول الشباب اليوم سوف يساهم في ثقافة التغيير ويطور الشعور بالمسؤولية لدى أجيال المستقبل. وحالياً نحن نتطلَّع أيضاً إلى إحداث هذا التغيير الإيجابي في المناطق الأخرى من المملكة”.

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