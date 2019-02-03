مصدر عسكري: طيران التحالف بقيادة أمريكا يهاجم الجيش السوري

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في ساعة متأخرة ليل السبت فتسببت في أضرار وإصابات.

وقال متحدث باسم التحالف الذي يحارب التنظيم المتشدد في آخر جيب له إلى الشرق من نهر الفرات إن حلفاءه المحليين تعرضوا لإطلاق النار و“مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس“ مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر العسكري قوله في ساعة مبكرة من صباح الأحد ”شن طيران ’التحالف الأمريكي‘ مساء اليوم عدوانا على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي“.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع.

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني ”تعرضت القوات الحليفة لنا لإطلاق نار ومارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس“.

ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تضم جماعات سورية مقاتلة تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

ولا يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد حاليا إلا على حفنة من القرى في سوريا بعد أن خسر تقريبا كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2017 بعد شن هجومين منفصلين عليه أحدهما للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة مقاتلين محليين والآخر للجيش السوري وجماعة مقاتلة متحالفة معه تدعمها روسيا.

كما يسيطر التنظيم على جيب صحراوي يحيط به الجيش السوري في وسط البلاد.

وقال رايان إن الأراضي الخاضعة للتنظيم على نهر الفرات ”انحسرت إلى آخر قريتين“ مضيفا أن التحالف يتوقع تطهيرهما قريبا ويعتقد أن معظم المقاتلين المتبقين في صفوف التنظيم من الأجانب في الأغلب.

وتحرص روسيا والولايات المتحدة على الاتصالات العسكرية بينهما للحيلولة دون وقوع أي صراع بطريق الخطأ بين القوتين اللتين تحاربان التنظيم. لكن بعض الاشتباكات وقعت.