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ورشة عمل لفرق الولادة الآمنة في “التجمع الأول”

ورشة عمل لفرق الولادة الآمنة في “التجمع الأول”
http://almnatiq.net/?p=688150
المناطق - الرياض
أقام فريق الولادة الآمنة في نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالرياض، ورشة عمل مع كل من فريق الولادة الآمنة بالتجمع الصحي الثاني بالرياض، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، وذلك لنقل المعرفة بشأن نظام الولادة الآمنة وتم ذلك بحضور قائد نموذج الرعاية الصحية في التجمع الصحي الأول د. يوسف العمران و مدير نظام الولادة الآمنة د. هناء المدني.
وأوضح الفريق بأن نظام الولادة الآمنة يقدم الدعم والمساندة في كافة مراحل الحمل والولادة، ابتداءاً من قبل الزواج، وصولاً إلى ما بعد الولادة، وخلال سنوات الطفل الأولى.
وبين الفريق بأن التجمع الصحي الأول بالرياض كان صاحب السبق في تطبيق نظام الولادة الآمنة التابع لنموذج الرعاية الصحية، وأن ورشة العمل تضمنت شرح آلية تطبيق النظام، و ذلك عن طريق تفعيل دور المراكز الصحية الأولية، و تنظيم خدمة المريض في حال الحاجة للرعاية الثانوية أو المرجعية.
يذكر أن نموذج الرعاية الصحية هدفه بناء النظام الصحي، ليكون وفق ما يحتاجه المستفيد من الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة.

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