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صحة تبوك تطلق الحملة الوطنية ضد الحصبة

صحة تبوك تطلق الحملة الوطنية ضد الحصبة
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المناطق - تبوك
اطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم الحملة الوطنية لتطعيم ضد الحصبة والتي تنفذها وزارة الصحة في كافة مناطق المملكة حيث افتتح مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور محمد رحيل البلوي بمركز صحي المهرجان الحملة الوطنية ضدي الحصبة والتي تستمر لمدة شهرين و تستهدف الحملة الأطفال من سن 6 اشهر الى 5 سنوات  هذا ويتم تطعيم الأطفال داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وبين الدكتور البلوي اكتمال المراكز الصحية وجاهزيتها لتنفيذ هذه الحملة في الفترة الزمنية المحددة وشدد على أهمية حرص الإباء والامهات على سلامة أطفالهم والتوجه لأقرب مركز صحي لتطعيم أطفالهم لمنع حدوث وباء وتفشٍ لمرض الحصبة واحتوائه مبكرا حيث إن التطعيمات مجانية لجميع الأطفال من الفئات العمرية المستهدفة.
كما قدم البلوي شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله الغامدي على التوجيه والمتابعة

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