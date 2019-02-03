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مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل الهيئة الاستشاريّة للجامعة لدراسة أوضاع الجامعة وفق رؤية واضحة وأهداف مدروسة

مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل الهيئة الاستشاريّة للجامعة لدراسة أوضاع الجامعة وفق رؤية واضحة وأهداف مدروسة

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مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل الهيئة الاستشاريّة للجامعة لدراسة أوضاع الجامعة وفق رؤية واضحة وأهداف مدروسة

مدير جامعة الباحة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل الهيئة الاستشاريّة للجامعة لدراسة أوضاع الجامعة وفق رؤية واضحة وأهداف مدروسة
http://almnatiq.net/?p=688177
المناطق - الباحة
أصدر معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين قرارًا يقضي بإعادة تشكيل الهيئة الاستشاريّة للجامعة، وذلك اعتبارًا من بداية السنة الحالية وحتى نهايتها.
وأشار القرار إلى أنّ الهيئة الاستشاريّة تتكوّن من مدير الجامعة رئيسًا، وعضوية وكلاء ووكيلات الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة.
وأكّد القرار أنّ المهام الموكلة بالهيئة الاستشاريّة تتمحور في مناقشة ودراسة أوضاع الجامعة الأكاديميّة، وسير العمليّة التعليميّة في الكليات والأقسام التابعة لها، إضافة إلى مناقشة ودراسة أوضاع الجامعة على المستوى الإداري؛ للمواكبة ما بين العمل الإداري والأكاديمي.
وأشار القرار إلى أنّ من مهام الهيئة -أيضًا- مناقشة ودراسة ما يتعلّق بأوضاع الجامعة على المستويين الفنّي والتّقني وما يرتبط بهما من معامل، ومختبرات، وتجهيزات في جميع أقسام الكليات.
كما جاء في حيثيات القرار أنّ من مهام الهيئة التّحضير لمجلس الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة ودراسة ما يُحال إليها من مدير الجامعة، مع جواز الاستعانة بمن تقتضي الحاجة إليه.
تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة الباحة بهذا القرار، وما سبقه من قرارات تهدف إلى الوقوف على أوضاع الجامعة بالتّنسيق بين جميع الجهات داخلها وعلى كافّة المستويات؛ للمضي نحو تشكيل منظومة إداريّة، وأكاديميّة، وتعليميّة متكاملة، والسعي نحو الاستفادة من إمكاناتها البشريّة، والفكريّة، والبحثيّة، والماليّة لخدمة المجتمع وفق رؤية واضحة، وأهداف مدروسة.

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