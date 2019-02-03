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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدخل موسوعة “غينيس” كأكبر بطولة سباق للصقور في العالم

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدخل موسوعة “غينيس” كأكبر بطولة سباق للصقور في العالم
http://almnatiq.net/?p=688198
المناطق - واس

أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، اليوم ، تسجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور كأكبر بطولة سباق للصقور في العالم؛ وذلك بتسجيل عدد صقور بلغت 1723 صقراً، تنافست على امتداد 10 أيام خلال الفترة من 25 يناير حتى الأحد 3 فبراير 2018م.
وتسلم المدير التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي، وذلك في مقر المهرجان في مَلهَم شمال مدينة الرياض.
وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد، المحفل الدولي الأهم والأضخم في عالم الصقور، إذ تم تخصيص جوائز له بلغت ( 17.630.000 ) ريال، ووسط مشاركة واسعة من السعودية ودول الخليج والعالم.
من جهتها، قالت الممثلة الرسمية لموسوعة “غينيس” العالمية شيدا سوباسي جيميسي “: كان لنا الشرف بحضور مسابقات نادي الصقور السعودي، التي شارك فيها 1723 صقراً، وهي فئة جديدة، تم تسجيلها وفق معايير عالمية”.
وأضافت “من المعايير المعتمدة أنه لا يجب أن يكون هناك تهديداً للحياة، وجميع الصقور المشاركة يجب أن تكون بحالة جيدة، وبعد حصولنا على الرقم الصحيح من إدارة الإحصاءات، يمكنني تأكيد دخول نادي الصقور رسمياً في موسوعة غينيس ب 1723 صقراً، كأكبر سباق للصقور عالمياً، هنا في الرياض في 3 فبراير 2019”.
وكان نادي الصقور السعودي قد نظم مسابقة الملواح 400 متر لمشاركة الصقور، في أشواط خصصت للسعوديين، وأشواط أخرى دولية، فيما أقيمت اليوم 13 شوطاً للكؤوس، لاختيار 39 فائزاً، حيث ينال المركز الأول عن كل شوط جائزة قيمتها 500 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والمركز الثالث 100 ألف ريال.
ويأتي تنظيم المهرجان بعد النجاح الذي حققه معرض الصقور والصيد السعودي الذي أقيم الشهر الماضي، وشهد مشاركة عالمية وخليجية كبيرة، وحقق نجاحات منقطعة النظير، لا سيما أنه تم بتنظيم نادي الصقور السعودي، الذي أنشئ بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين ، وبإشراف مباشر من قبل سمو ولي العهد – حفظهما الله -.

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