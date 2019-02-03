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رئيس شؤون الحرمين يتفقد مشروع توسعة الساحات الغربية للمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=688203
المناطق - المدينة المنورة

وقف معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع مشروع توسعة الساحة الغربية للمسجد النبوي الشريف ، يرافقه كلٌ من فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي و فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي ، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة – رعاها الله – بالتوسعات الكبرى للحرمين الشريفين .

وأكد معاليه أن بدء توسعة الساحات للمسجد النبوي وتهيئتها للمصلين والزائرين ما هي إلا تأكيد على نهج قادة المملكة العربية السعودية يحفظهم الله على تطوير وتوسعة الحرمين الشريفين وتقديم كل ما من شأنه العناية بقاصديهما.

وبين معاليه أن توسعة ساحات المسجد النبوي من الجهة الغربية وتهيئتها وربطها بساحات المسجد مباشرة ليستفيد منها زائري المسجد النبوي ستسهم في انسيابية الحركة واستيعاب الكثافة والزيادة في أعداد المعتمرين والزائرين ويواكب الرؤية الطموحة 2030 .

حيث قدم معالي الرئيس العام شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفصيل ، سائلاً المولى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يسدد خطاهم حفظهم الله ورعاهم .

 

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