ملتقى الخط العربي في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

المناطق - الرياض

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ملتقى الخط العربي والذي يقدم كل سبت خلال شهر فبراير ، تقديم الخطاط أ. خالد السليمان ، والذي يهدف الى التعريف بروائع فنون الخط العربي ومبادئه وإفادة المشاركين منه ، وتحسين الخط وجودته .

وتعتبر الملتقيات التي تقيمها المكتبة ضمن برنامجها الثقافي رافدا هاما لمختلف الفنون والآداب ، وياتي هذا الملتقى لترسيخ أهمية الفنون كاداة معرفية لا تختلف عن باقي حقول المعرفة الاخرى ، كما انه يأتي في سياق اهتمام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باللغة العربية والحفاظ عليها عبر العديد من الشراكات المحلية والإقليمية التي قامت بها للنهوض باللغة العربية .

وتعتبر هذه الملتقيات والندوات التي تحمل طابع ثقافي اضافة للمهتمين من الشباب والشابات ، كما انها تسهم في الحراك المجتمعي الذي توليه المكتبة اهتمام بالغ ، يطهر ذلك عبر رزنامتها خلال عام ٢٠١٩ م بمشاركة نخب فكرية وثقافية وأدبية ورواد الفنون والمجتمع .