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الزايدي تدشن البرنامج التدريبي “الشعر العربي” بتعليم الطائف

الزايدي تدشن البرنامج التدريبي “الشعر العربي” بتعليم الطائف

منطقة مكة المكرمة

الزايدي تدشن البرنامج التدريبي “الشعر العربي” بتعليم الطائف

الزايدي تدشن البرنامج التدريبي “الشعر العربي” بتعليم الطائف
http://almnatiq.net/?p=688211
الطائف - عادل الزهراني

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، دشنت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها بنت طاهر الزايدي اليوم البرنامج التدريبي “الشعر العربي” والذي تنظمة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات  بالشراكة مع أكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف ،تحت إشراف ومتابعة مديرة النشاط الطلابي فوزية الحارثي والذي أقيم على مسرح الإدارة بالفيصلية لمدة يومين .

يهدف البرنامج الى توثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفردة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية بين منسوبات التعليم بكل فئاته .

وإشارت مساعدة المدير العام في كلمتها إلى أهمية الشعر في حياة الناس؛ تارة يعالج الأخلاق والعقيدة والعبادة، ويتناول مختلف الجوانب ، وماينبغي للإنسان ان يكون علية ،ومايجب أن يتحاشاه ويبتعد عنه ، ثم مشاركة الطالبات في أوبريت ” وطن العطاء” وأعقب ذلك مشاركة المعلمة تركية الحميدي من مدارس الأبناء بالقاعدة ،ثم عقدت الدكتورة إيناس حسن والدكتورة سوسن بلتاجي البرنامج التدريبي في جلستيه الأولى والثانية نوقشت خلاله أهمية الشعر العربي وأهدافة وعدد من المحاور من خلال أوراق العمل المقدمة من الجامعة . فيما أشارت مديرة إدارة نشاط الطالبات أن الشعر هو أحد أفرع مشروع المهارات الأدبية والتي تحرص الادارة على دعمها والأخذ بيد الطالبات فيها.

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