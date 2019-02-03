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جمعية العلاقات العامة تنظم الملتقى الرابع في الجبيل الصناعية

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جمعية العلاقات العامة تنظم الملتقى الرابع في الجبيل الصناعية

جمعية العلاقات العامة تنظم الملتقى الرابع في الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=688216
المناطق - الرياض
تستضيف الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الفترة من 2-3 رجب 1440هـ ( 9-10 مارس 2019م) بمقرها في مدينة الجبيل الصناعية الملتقى الرابع لجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان (سابرا)، والذي سيتناول موضوع “العلاقات العامة والأزمات.. الأدوار والاستراتيجيات”.
وتهدف الجمعية من إقامة الملتقى الذي سيشارك به العديد من المتخصصين والمهتمين إلى تحديد الأزمات المؤسساتية وتنبؤات وأسباب وقوعها وطريقة التعامل معها ودور إدارات العلاقات العامة في التغلب عليها، ويتضمن جدول أعمال الملتقى كذلك استطلاع ابرز التجارب العالمية والعربية والمحلية في معالجة الأزمات.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان الذي أشار إلى أن الملتقى الرابع للجمعية يأتي امتدادا للملتقيات الثلاثة السابقة، التي صممت لتشكل بناءا تراكميا لابرز مكونات نشاط العلاقات العامة على نحو يسهم في تحقيق رؤية الجمعية التي عملت على ان تكون مرجعية يعتد بها لدى ممارسي العلاقات العامة والمتخصصين فيها.
 وبهذه المناسبة وجه الحيزان الدعوة للمتخصصين والممارسين لحضور الملتقى والتفاعل مع جلساته، كما نوه إلى ان الملتقى الذي سيستمر يومين مستمر في تلقي طلب المشاركة واستقبال ملخصات البحوث وأوراق العمل حتى 17 فبراير 2019م، وذلك عبر شبكات تواصل الجمعية وبيدها الالكتروني.
وفي الختام شكر رئيس الجمعية الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في معالي رئيسها المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان على رعايتها للملتقى والدعم الكريم الذي تلقاه الجمعية في سبيل أداء مهامها وادوارها لخدمة التخصص في بلادنا الغالية.

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