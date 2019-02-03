وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الإدارة الإقليمية بجمهورية بوركينا فاسو

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استقبل معالي وزير الحج والعمرة ، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، بمكتبه في جده اليوم ، معالي وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية رئيس وفد مكاتب شؤون الحج بجمهورية بوركينا فاسو سيمون ساوادوغو ، والوفد المرافق له ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة ، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، وعدد من المسؤولين بالوزارة ، والجهات الحكومية المشاركة .

وجرى خلال الاستقبال ، بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ ، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان .

وعبّر الدكتور بنتن ، عن شكره لوزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو ، لما قدّموه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بوركينا فاسو ، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة ، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

من جانبه أشاد معالي وزير الإدارة الإقليمية بجمهورية بوركينا فاسو ، بالخدمات التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لبلاده وللعالم الإسلامي ، وتوفيرها كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام ، لينعم الحاج برحلة إيمانية يسودها الأمن والاطمئنان .

