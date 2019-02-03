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الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للانقلابيين الحوثيين في جنوب تعز

الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للانقلابيين الحوثيين في جنوب تعز
http://almnatiq.net/?p=688225
المناطق - واس

أحبطت وحدات من الجيش اليمني، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة الأقروض التابعة لمديرية المسراخ جنوب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات تابعة للواء 35 مدرع، صدت هجوماً للحوثيين، استهدف مواقع الجيش، في تبة الرضعة بجبهة الأقروض.

وذكر المصدر، أن مواجهات عنيفة شهدتها منطقة وادي الخلل التابعة لمديرية المسراخ عقب عملية تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي إلى مواقع الجيش، بحسب ما أورده موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وأوضحت المصادر أن عدداً من العناصر الحوثية المهاجمة سقطوا بين قتيل وجريح فيما تم أسر عنصر من الميليشيا المدعومة من إيران، وتم تدمير عربتين تابعتين لها.

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