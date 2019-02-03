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الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=688228
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية ، على منطقة نجران ، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها .
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 7:20 من مساء اليوم وتنتهي الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع .

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