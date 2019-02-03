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أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار

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أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار

أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار
http://almnatiq.net/?p=688231
المناطق - واس

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو أول ميدالية ذهبية على صعيد الكبار عقب فوز اللاعب عبدالأله عسيري على نظيرة الأوزبكستاني في وزن (54) .
وحقق اللاعب هشام الدوخي الميدالية البرونزية في وزن (68)في ختام بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو التي أسدل ستار منافساتها اليوم بمشاركة العديد من المنتخبات المتقدمة في اللعبة .
وكان الأخضر الشاب قد حقق ست ميداليات على صعيد الفئات السنية وجاء الإنجاز السعودي بتحقيق ذهبيتين على صعيد الشباب عن طريق محمد السويق وعلي المبروك وفضيتين أيضاً على صعيد الشباب عن طريق سامي خيبري ورياض حمدي وبرونزيتان على مستوى الشباب بواسطة مهند مسرع وتركي العلوي وبرونزية على صعيد الناشئين حققها لؤي الغانم وكان الأخضر السعودي قد شارك بثلاثة منتخبات ( ناشئين – شباب – أول ) وحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الكوري الدكتور شو ، وأشرف فنياً على التدريب المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد محمد الدويسان والكابتن مبارك الدوسري مساعداً لهما ، ورأس الوفد عضو مجلس الإدارة محمد زيد الوبران وأمين عام الاتحاد سامي راشد الطلب وإداري المنتخب محمد الشهري .
من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري التهنئة لرئيس هيئة الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي وجميع الرياضيين ، مشيراً إلى أن المشاركات المقبلة ستكون أفضل وسعداء بالإنجاز الذي حضر مع إطلالة العام الجديد والنتائج التي تحققها منتخبات المملكة حالياً تجهيز للمنافسات القارية والعالمية التي كان للأخضر صولات وجولات بالبطولات الماضية واثنى العمري على الجهود التي قدمها الجهازين الفني والاداري والعطاء الرفيع الذي جسدة اللاعبين خلال منافسات البطولة .

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