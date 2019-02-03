الأمريكي داستن جونسون يتوج ببطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف

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توج المصنف الثالث على العالم الأمريكي داستن جونسون بلقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، متفوقًا على أقرب منافسيه الصيني هاوتونج لي، وذلك على ملاعب الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في أول بطولة عالمية لمحترفي الجولف تقام على ملاعب المملكة، وهي “الجولة الأوروبية للمحترفين”.

وحصد الأمريكي جونسن بذلك الجائزة المالية المخصصة لصاحب المركز الأول البالغة 535 ألف دولار، من إجمالي الجوائز المرصودة للبطولة والبالغة 3.5 مليون دولار .

وبهذه المناسبة عبر معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان عن فخره واعتزازه باستضافة هذه البطولة العالمية، وقال :”سعداء بالنجاح على جميع الأصعدة، وخصوصًا مع الإقبال الكبير على الفعاليات المصاحبة للبطولة، ونتوقع أن نجني ثمار هذه الخطوة قريبًا مع انتشار اللعبة بين مختلف الأعمار وخصوصًا الصغار”.

وأضاف الرميان: “نبارك للنجم الأمريكي داستن جونسون حصوله على اللقب، كما نشكر جميع اللاعبين على جهدهم وعطائهم وحضورهم لهذا المحفل والمساهمة معنا في كتابة تاريخ جديد لرياضة الجولف بالمملكة”.

