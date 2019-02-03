احدث الأخبار

وزير الإعلام يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 الأمريكي داستن جونسون يتوج ببطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف
أبرز المواد
 أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
منطقة نجران
 الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للانقلابيين الحوثيين في جنوب تعز
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الإدارة الإقليمية بجمهورية بوركينا فاسو
أبرز المواد
 جمعية العلاقات العامة تنظم الملتقى الرابع في الجبيل الصناعية
منطقة الرياض
 الزايدي تدشن البرنامج التدريبي “الشعر العربي” بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 ملتقى الخط العربي في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
منطقة الرياض
 رئيس شؤون الحرمين يتفقد مشروع توسعة الساحات الغربية للمسجد النبوي
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدخل موسوعة “غينيس” كأكبر بطولة سباق للصقور في العالم
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القدم وأعضاء مجلس إدارته
أبرز المواد
وزير الإعلام يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

وزير الإعلام يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

أبرز المواد
الأمريكي داستن جونسون يتوج ببطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف

الأمريكي داستن جونسون يتوج ببطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف

أبرز المواد
أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار

أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار

أبرز المواد
الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

منطقة نجران

وزير الإعلام يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

وزير الإعلام يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=688245
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ تركي الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيره روبله .
واطلع معاليه خلال الاستقبال على أنشطة وبرامج الاتحاد بعد إقرار الجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية تحويل مسمى الوكالة إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي .
ووجه معالي الوزير الشبانة بالعمل على إعداد إستراتيجية لتطوير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي وتحقيق أهدافه والنهوض بعمله ليكون في مستوى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي .

روابط ذات صلة

الأمريكي داستن جونسون يتوج ببطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف

الأمريكي داستن جونسون يتوج ببطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف
أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار

أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار
الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للانقلابيين الحوثيين في جنوب تعز

الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للانقلابيين الحوثيين في جنوب تعز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*