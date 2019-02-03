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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية

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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=688261
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه ، ام الدوم ،الخرمة المويه وظلم والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 5 عصرا وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساء .
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

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