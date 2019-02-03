راشفورد يقود مانشستر يونايتد لتخطي ليستر سيتى

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قاد المهاجم الدولي ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس مؤقتا، بتسجيله هدف الفوز في مرمى المضيف ليستر سيتي 1-0، الأحد، في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل راشفورد بمباراته المئة مع “الشياطين الحمر” في الدوري الممتاز بأفضل طريقة ممكنة، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة التاسعة.

وبات راشفورد (21 عاما و95 يوما) ثان أصغر لاعب في صفوف الفريق يصل 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، بعد الويلزي رايان غيغز (21 عاما و74 يوما).

وسجل راشفورد هدفه بطريقة رائعة عندما تلقى كرة ساقطة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا خلف الدفاع، فروضها وسددها بيمناه قوية على يمين حارس المرمى الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (9).

وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بقيادة مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي 2-2، وحقق فوزه السابع في الدوري منذ استلام الأخير لمنصبه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، والعاشر في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية خارج القواعد في مختلف المسابقات، منذ أكتوبر 2012 بقيادة مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون.

والفوز يحمل الرقم 24 لمانشستر يونايتد هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال.

في المقابل، تواصلت عقدة ليستر سيتي أمام ضيفه مانشستر يونايتد، حيث تغلب عليه مرة واحدة فقط في 13 مباراة على ملعب “كينغ باور” في ليستر.