احدث الأخبار

راشفورد يقود مانشستر يونايتد لتخطي ليستر سيتى
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية
منطقة مكة المكرمة
 مصر تعلن الإفراج عن محتجزيها الخمسة في إيران
أبرز المواد
 محمد بن زايد يستقبل البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في زيارة تاريخية
أبرز المواد
 وزير الإعلام يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 الأمريكي داستن جونسون يتوج ببطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف
أبرز المواد
 أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
منطقة نجران
 الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للانقلابيين الحوثيين في جنوب تعز
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الإدارة الإقليمية بجمهورية بوركينا فاسو
أبرز المواد
 جمعية العلاقات العامة تنظم الملتقى الرابع في الجبيل الصناعية
منطقة الرياض
 الزايدي تدشن البرنامج التدريبي “الشعر العربي” بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
راشفورد يقود مانشستر يونايتد لتخطي ليستر سيتى

راشفورد يقود مانشستر يونايتد لتخطي ليستر سيتى

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية

منطقة مكة المكرمة
مصر تعلن الإفراج عن محتجزيها الخمسة في إيران

مصر تعلن الإفراج عن محتجزيها الخمسة في إيران

أبرز المواد
محمد بن زايد يستقبل البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في زيارة تاريخية

محمد بن زايد يستقبل البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في زيارة تاريخية

أبرز المواد

راشفورد يقود مانشستر يونايتد لتخطي ليستر سيتى

راشفورد يقود مانشستر يونايتد لتخطي ليستر سيتى
http://almnatiq.net/?p=688264
المناطق - الرياض

قاد المهاجم الدولي ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس مؤقتا، بتسجيله هدف الفوز في مرمى المضيف ليستر سيتي 1-0، الأحد، في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل راشفورد بمباراته المئة مع “الشياطين الحمر” في الدوري الممتاز بأفضل طريقة ممكنة، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة التاسعة.

وبات راشفورد (21 عاما و95 يوما) ثان أصغر لاعب في صفوف الفريق يصل 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، بعد الويلزي رايان غيغز (21 عاما و74 يوما).

وسجل راشفورد هدفه بطريقة رائعة عندما تلقى كرة ساقطة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا خلف الدفاع، فروضها وسددها بيمناه قوية على يمين حارس المرمى الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (9).

وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بقيادة مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي 2-2، وحقق فوزه السابع في الدوري منذ استلام الأخير لمنصبه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، والعاشر في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية خارج القواعد في مختلف المسابقات، منذ أكتوبر 2012 بقيادة مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون.

والفوز يحمل الرقم 24 لمانشستر يونايتد هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال.

في المقابل، تواصلت عقدة ليستر سيتي أمام ضيفه مانشستر يونايتد، حيث تغلب عليه مرة واحدة فقط في 13 مباراة على ملعب “كينغ باور” في ليستر.

روابط ذات صلة

مصر تعلن الإفراج عن محتجزيها الخمسة في إيران

مصر تعلن الإفراج عن محتجزيها الخمسة في إيران
محمد بن زايد يستقبل البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في زيارة تاريخية

محمد بن زايد يستقبل البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في زيارة تاريخية
وزير الإعلام يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

وزير الإعلام يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*