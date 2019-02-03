فنون الباحة تقيم أمسية غنائية في ذي عين

المناطق-الباحة

اقامت جمعية الثقافة والفنون بالباحة امسية غنائية في قرية ذي عين التراثية ضمت عدد من الفنانين المحليين بالمنطقة، وذلك ضمن برنامج الشيخ سعيد العنقري للفنون والذي يهتم بدعم المواهب الفنية بالمنطقة والاهتمام بتنمية وتطوير الاعمال الفنية بمنطقة الباحة، وقد انطلقت الامسية التي قدمها الاستاذ ناصر العُمري في أجواء قرية ذي عين التراثية الخلابة بأغنية وطنية تم توالت بعد ذلك فقرات الأمسية وابداعات الفنانين وسط تفاعل مميز من الحضور والتي احياها كل من:

متعب سعيد الغامدي و محمد عتيق الغامدي و عبدالله العمُري وعبدالله الصقاعي .

وقد ثمن مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة علي البيضاني ما تتلقاه الجمعية من دعم مالي من الشيخ سعيد العنقري ضمن برنامجه للفنون بالباحة، وأو ضح بأن هذه الأمسية تأتي ضمن برنامج يمتد على مدار العام ويهدف إلى استقطاب المواهب المتميزة ودعمها للوصول إلى مستويات فنية مميزه تماشياً مع توجهات رؤية مملكتنا الغالية 2030.

واختتم البيضاني حديثه بتقديم وافر الشكر والإمتنان لرئيس بلدية محافظة المخواة المهندس محمد خميس العويفي والى الجمعية التعاونية بقرية ذي عين على جهودهم لإنجاح الأمسية ودعمهم المتواصل لفعاليات وبرامج الجمعية. متمنياً أن تنجح الجمعية في تقديم ما يرقى إلى تطلعات الجمهور والمواهب بمنطقة الباحة.

