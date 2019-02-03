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مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بهاتريك أغويرو

مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بهاتريك أغويرو
http://almnatiq.net/?p=688276
المناطق - الرياض

أحرز سيرجيو أغويرو 3 أهداف، قاد بها مانشستر سيتي للفوز 3-1 على ضيفه أرسنال، الأحد، ليضيق الخناق على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يواجه وستهام يونايتد، الاثنين.

ووضع أغويرو سيتي في المقدمة بعد 48 ثانية من البداية بضربة رأس، بعدما خطف إيمريك لابورتي الكرة من أليكس أيوبي وأرسل تمريرة عرضية.

وأدرك أرسنال التعادل في الدقيقة 11 عندما لمس ناتشو مونريال الكرة بعد ركلة ركنية نفذها لوكاس توريرا، لتصل إلى المدافع لوران كوشيلني الذي وضعها في المرمى من مدى قريب.

لكن أغويرو عاد وهز الشباك في نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة رحيم سترلينغ العرضية، ليسجل الأرجنتيني بسهولة في المرمى الخالي.

واختتم أغويرو، هداف سيتي عبر العصور، الثلاثية بعد تمريرة أخرى من سترلينغ، لكن المهاجم الدولي انزلق ليقابل التمريرة وبدا أنه لمس الكرة بذراعه.

وهذه هي المرة العاشرة التي يحرز فيها أغويرو “هاتريك” في الدوري الممتاز، وهو سجل لا يتفوق عليه سوى آلان شيرر برصيد 11 مرة.

ورفع المهاجم الأرجنتيني رصيده إلى 20 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن، وهو الموسم السادس على التوالي الذي يصل فيه إلى هذا الرصيد.

وسيزيد الفوز الضغط على ليفربول الذي يحل ضيفا على وستهام يونايتد، الاثنين، ويملك فريق المدرب يورغن كلوب 61 نقطة مقابل 59 لسيتي و57 لتوتنهام هوتسبير.

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