وحدة الحماية الاجتماعية بحائل تفعل دورها عن حالات العنف مع الجامعة

المناطق - صالح الجارالله

بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الأستاذ فريح بن محمد العياد وبإشراف من مدير وحدة الحماية الاجتماعية بحائل فهد العتيبي .. فعلت وحدة الحماية الاجتماعية بحائل برنامجاً توعوياً عن العنف الأسري بالتعاون مع جامعة حائل ممثلة في كلية الطب بحضور وكيله الجامعة د. ذهب الشمري ومنسوبات وطالبات الجامعة وتأتي مشاركة الوحدة تزامنا مع يوم المرأة العربية وتعزيز مناسبتها وظهر البرنامج بصورة مميزة من الجميع وتخلل المشاركة بإلقاء كلمة تعريفية بالحماية بالمملكة وما هو الدور الذي تفعله حيال تحقيق جو أسري آمن بلا عنف القته المشرفة سلمی العقل , وكيف إيصال المعلومة التعريفية برقم البلاغات الموحد وما هو الإجراءات المتخذة حيال البلاغات الواردة وكيفية وطرق التوصل للعلاج والتأهيل لإنهاء مشكلة المبلغ والعنف وشهدت المشاركة توزيع الكتيبات والمطويات و الرد على تساؤلات الحضور من جميع الفئات والاستفسارات عن تفاصيل المشاركة وعن حالات العنف وتعريف دور الحماية الاجتماعية في التصدي ضد العنف .

فيما شكر مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة جهود وعمل وحدة الحماية بالمنطقة من إدارة ومشرفين وإبراز الأنشطة التي تعزز من دورها المهم بالمجتمع وشراكاتها مع الجهات مما حقق الكثير من الانجاز والتطلع .