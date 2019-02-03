مصرع “علماء فضاء” إيرانيين

المناطق - وكالات

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، أن حريقا نشب في مركز أبحاث الفضاء في البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 علماء.

ونقلت الوكالة عن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، قوله إن 3 باحثين لقوا حتفهم “بسبب حريق في أحد مباني مركز أبحاث الفضاء، دون أن يتحدث عن أسباب اندلاع الحريق.

وتعتزم إيران إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، رغم انتقادات الولايات المتحدة بأن عمليات الإطلاق تفيد برنامج الصواريخ الباليستية التي تثير قلق الغرب.

وأطلقت إيران في يناير قمرا صناعيا، لكن السلطات قالت إنه فشل في الوصول إلى “السرعة اللازمة” في المرحلة الثالثة من إطلاقه.

وتمكن برنامج الفضاء الإيراني من إرسال عدة أقمار صناعية قصيرة العمر إلى المدار خلال العقد الماضي، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.