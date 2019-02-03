الفرق التطوعية للهلال الأحمر تشارك في أعمال التوعية الصحية للمصليين بجامع الراجحي بالرياض

المناطق - شاجع الدوسري

شاركت الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في أعمال التوعية والتثقيف بجامع الراجحي بالرياض وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات اللازمة للمصليين، وذلك ضمن نشاطات البرنامج التطوعي ليوم الجمعة الذي تتبناه الهيئة ويعد امتدادًا لبرنامج “الجمعة يوما للتطوع بالحرمين الشريفين” في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الجهود والخدمات التوعوية التي تقدمها الهيئة في كافة مناطق المملكة بهدف تعزيز الوعي الصحي وتثقيف المجتمع بالإرشادات الصحية والوقائية إضافة إلى التعريف بالمعلومات الأساسية عن الإسعافات الأولية اللازمة لإسعاف المصابين.

ويعد برنامج التطوع هو أحد البرامج الهامة التي تعتمد عليها هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقديم وتطوير جودة الخدمات الطبية والوقائية، حيث يحتضن البرنامج أكثر من 10730 متطوعا ومتطوعة في جميع مناطق المملكة يعملون وفق منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات والأنشطة.

وتتبنى الهيئة عدد من البرامج التطوعية أبرزها برنامج الخدمات الإسعافية ​والطبية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج ومواسم العمرة، وبرنامج التطوع في الفعاليات والأنشطة، وبرنامج الجمعة يوما للتطوع في الحرمين الشريفين وبرنامج الدعم الاجتماعي للمرضى والمصابين في المستشفيات.