مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بعد فشل إطلاق صاروخ باليستي

المناطق - الرياض

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي وأصيب آخرون يوم الأحد، إثر انفجار صاروخ باليستي حاولوا إطلاقه تجاه مواقع الجيش اليمني في محافظة تعز.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن “عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة متحركة في محيط معسكر شرق محافظة إب، خلفت قتلى وجرحى من الحوثيين ومدنيين مجاورين لمعسكر الحمزة، موقع الإطلاق”.

ووفق شاهد عيان، فإن عملية إطلاق الصواريخ تتم بين الفينة الأخرى من أودية وجبال محيطة بمعسكر الحمزة القريب من مدينة إب.

وقال الشاهد لـ”إرم نيوز”، إنه “خلال الأشهر الماضية، تم حفر خنادق عملاقة في جبال محيطة بالمعسكر، تستخدم كمخازن للذخيرة”، مضيفًا أن الميليشيات منعت الاقتراب لمسافات كبيرة من أودية تقع ضمن حدود المعسكر وتحويلها إلى مواقع تدريب”.

وتستغل الميليشيات الحوثية الجغرافيا الوعرة لمحافظة إب، في إقامة معسكرات تدريب في بطون الأودية، وعقد دورات قتالية لعناصرها الجدد الذين يتم الدفع بهم من محافظات إب وذمار وصنعاء.