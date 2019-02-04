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ماي “مُصمّمة” على تنفيذ بريكست في الموعد المحدد

ماي “مُصمّمة” على تنفيذ بريكست في الموعد المحدد
http://almnatiq.net/?p=688315
المناطق - وكالات

أعربت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، عن عزمها تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” في الوقت المحدد، أي في 29 مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في مقال لـ”ماي” نشرته صحيفة “صنداي تلغراف”، الأحد، وذلك قبيل المحادثات المزمعة مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة الحدود الإيرلندية.

وقالت رئيسة الوزراء، إنها “مصممة” على تنفيذ الخروج في الوقت المحدد، مضيفة أنها ستعود إلى بروكسل بـ”تفويض جديد وأفكار جديدة وتصميم متجدد”.

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس العموم البريطاني، على إعادة التفاوض بشأن “باك ستوب” (شبكة الأمان)، وتعرف بالترتيبات الخاصة بالحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتشكل ترتيبات “باك ستوب” جزءًا من اتفاقية الانسحاب التي جرى التفاوض عليها من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إبقاء الحدود بين إيرلندا الشمالية، والجمهورية الإيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت ماي، إنها ستطلب إما إيجاد “بديل” لبند “باك ستوب”، أو ستطالب بمحدد زمني أو آلية خروج أحادية الجانب للحيلولة دون وقوع المملكة المتحدة في فخ هياكل الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى؛ وهما خياران سبق لبروكسل رفضهما بشكل علني، بحسب “صنداي تلغراف”.

جدير بالذكر، أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية “بريكست”، تتعلق بأزمة الحدود بين جمهورية إيرلندا، العضو لدى الاتحاد الأوروبي، وبين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو “بلفاست” (الموقع في أبريل/نيسان 1998)، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزئي إيرلندا.

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