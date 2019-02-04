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ترامب: توجد فرص جيدة للاتفاق مع بيونغ يانغ وبكين

ترامب: توجد فرص جيدة للاتفاق مع بيونغ يانغ وبكين
http://almnatiq.net/?p=688324

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود “فرص جيدة” للتوصل إلى اتفاقات في ملفي نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والعلاقات التجارية مع الصين.

وقال ترامب في مقابلة بثتها شبكة “سي بي إس”، إنه “جرى تحديد” موعد ومكان القمة الثانية التي ستجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأضاف: “سأعلن الثلاثاء في خطابي السنوي عن حال الاتحاد، أو قبيل ذلك، تفاصيل القمة المقررة حتى الآن نهاية شهر فبراير الجاري في فيتنام أو تايلاند”… “هناك أيضا فرص جيدة جدا لنتوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أن كيم “تعب” من مواجهة العقوبات الاقتصادية، وأن “بيونغ يانغ تستطيع أن تصبح إحدى القوى الاقتصادية العالمية الكبرى.

وتابع: “نحن متفاهمان جدا. هناك كيمياء رائعة بيننا”.

وأجاب ترامب، على احتمال سحب الجنود الأمريكيين من كوريا الجنوبية بمناسبة المفاوضات مع الشمال، قائلا:”لم نبحث انسحابهم أبدا”، مشددا على أن وجود “40 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية مكلف جدا”.

وأشاد سيد البيت الأبيض، بالمساعدة التي قدمتها الصين في ملف كوريا الشمالية، قبل أن يتطرق إلى المفاوضات التجارية مع بكين، وقال: “يبدو أننا على الطريق السليم للتوصل إلى اتفاق مع الصين”.

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