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السفير مرداد يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة

السفير مرداد يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=688327
المناطق - واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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