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«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار على محافظات مكة

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار على محافظات مكة
http://almnatiq.net/?p=688341
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة كل من رنيه، أم الدوم، الخرمة، الموية، وظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 5 عصرًا، وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة من مساء الغد بمشيئة الله.

بدورها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

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