مفاجأة سارة من “الصندوق العقاري” للمواطنين لمن تجاوز الـ50 عاما

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كشفت مصادر أن الصندوق العقاري يستعد لإطلاق مبادرة القرض الحسن، لمنح تمويل عقاري لفئة محددة من المستفيدين من ذوي الأعمار من 50 سنة وأعلى لتسهيل امتلاكهم .

وأوضحت المصادر أن معايير القبول في البرنامج هي :أن يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر، وراتب المستفيد أقل من 14 ألف ريال، حيث يتم احتساب الراتب كما هو معمول به في راتب الدعم (الراتب الأساسي- بدل السكن- التأمينات أو التقاعد).

وتابعت: يستفيد من القرض، من هم ضمن قائمة صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان، حيث سيتم العمل على دعم المستفيدين المدنيين في هذه المبادرة وتطبيقها بشكل مشابه لإجراءات مبادرة دعم القروض السكنية للعسكريين بالخدمة (دعم العسكريين) .

وأشارت إلى أن هناك منتج الوحدات الجاهزة ومنتج الوحدات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، ويتم منح الدعم كدفعة مقدمة للمستفيد على أن يتم احتساب المبلغ كالأتي 20% من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال. لافتة إلى أنه بالنسبة إلى منتج البناء الذاتي، فيتم منح الدعم بشكل نقدي بعد التأكد أنه تمت الاستفادة من إحدى دفعات منتج البناء الذاتي.

وأضافت المصادر يتم التأكد من أهلية المستفيد للمبادرة من خلال خدمة الحاسبة وذلك بإدخال معايير أهلية المستفيد، فيما يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر من خلال حقل تاريخ الميلاد. وأن يكون راتب المستفيد 14 ألف ريال وأقل من خلال حقل الدخل الشهري، واستخدام الرموز الوظيفية الخاصة بالمستفيدين المدنيين (أ، موظف حكومي) 3 موظف قطاع خاص، 4 متسبب، 5 متقاعد مؤسسة التقاعد، 6 متقاعد التأمينات الاجتماعية، مع إدخال قيمة دعم الدفعة المقدمة .