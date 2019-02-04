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زعماء روسيا وتركيا وإيران يجتمعون لإنهاء الصراع السوري

زعماء روسيا وتركيا وإيران يجتمعون لإنهاء الصراع السوري
http://almnatiq.net/?p=688344
المناطق_وكالات

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بزعيمي تركيا وإيران في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يوم 14 فبراير .

ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى لكن بوتين قال في الشهر الماضي إنه سيعقد مثل هذا الاجتماع لبحث الوضع في سوريا حيث تحاول موسكو وأنقرة إقامة منطقة لخفض التصعيد.

وقالت البلدان الثلاثة إنها ترغب في تسوية سياسية لإنهاء الصراع السوري وتدعم روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد بينما ترغب تركيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي ومنها الولايات المتحدة في تنحيه.

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