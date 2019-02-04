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بشرى سارة من «الجوازات» لليمنيين حاملي هوية زائر

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بشرى سارة من «الجوازات» لليمنيين حاملي هوية زائر

بشرى سارة من «الجوازات» لليمنيين حاملي هوية زائر
http://almnatiq.net/?p=688347
المناطق_الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليا، ولمدة 6 أشهر، لحاملي “هوية زائر” من الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة  دون مراجعة إدارات الجوازات.

يأتي ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4 جمادى الأولى 1440هـ.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وإكمال إجراءات طباعة وإيصال “هوية زائر”، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي “واصل”، كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.

ودعت المديرية العامة للجوازات الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة الممنوحة لهم “هوية زائر”، ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية “هوية زائر” الممنوحة لهم قبل أو بعد تاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق السعودية؛ وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد “هوية زائر” لهم، وطباعتها، واستلامها.

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