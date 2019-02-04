توارى عن الأنظار .. شاهد.. سائق “سوداني” يتحرش بطالبات ابتدائية ويعتدي عليهن بالضرب!

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وثَّق مقطع فيديو، تم التقاطه من أحد الأبنية المُطلة على أرض فضاء، اعتداء سائق يبدو سوداني الجنسية، على فتيات في المرحلة الابتدائية، بالضرب والتحرش، وراء بيوتهن.

وقالت السيدة صاحبة الفيديو المتداول :”صباح الخميس الماضي سمعت صوت فتيات تبكي قادم من خلف المنزل، وحين حاولت اكتشاف الأمر من الشرفة الخلفية، وجدت سائق سوداني، أعتقد أنه يتحرش ويضرب في بنات في المرحلة الابتدائية”.

وأضافت :”شلون الأهل تطاوعهم قلبوهم يخلون بناتهم مع سائقين مجهولين ما يخافون عليهم !!! أرجوكم أنشروا الفيديو.. يا رب نسمع بخبر اعتقاله”.