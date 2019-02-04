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وفاة مبتعث في ظروف غامضة بأمريكا.. ووالده يؤكد: ابني تلقى تهديدا بالقتل أكثر من مرة!

وفاة مبتعث في ظروف غامضة بأمريكا.. ووالده يؤكد: ابني تلقى تهديدا بالقتل أكثر من مرة!
http://almnatiq.net/?p=688356
المناطق_متابعات

توفي المبتعث “بندر بن عامر البارقي”، داخل مسكنه في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا فيما أفاد والده بأن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدًا بالقتل.
وقال المواطن عامر بن علي البارقي ” إن ابنه “بندر” وُجد متوفَّى في سكنه أمس الأول السبت، وأن السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية.
وأضاف: تلقى ابني تهديدًا بالقتل أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران أمس الأول السبت.
وتابع: كان الأحد موعدًا مقررًا لوصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولقائه والدته وأخاه، وذهابهم للعمرة، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته – رحمه الله-.
وأشار إلى أنهم ينتظرون نتيجة الطب الشرعي لإقرار خط سير القضية، ومن ثم إخلاء جثمانه إلى المملكة العربية. لافتا إلى أنه تم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية.

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