مليشيا الحوثي تماطل بتطبيق اتفاقات السويد وترفض الانسحاب من الحديدة.. الشرعية تحذر من انهيار الهدنة.. والتحالف مستعد لإجبار المتمردين على الالتزام بالاتفاق بالقوة

المناطق.. إسلام داوود

في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث، ولجنة إعادة الانتشار في الحديدة جهودها، للوصول إلى السلام في اليمن أو على الأقل في مدينة الحديدة، في محاولة لتجنيب سكانها ويلات الحرب، تستمر مليشيا الحوثي الانقلابية الضرب بكل تلك الجهود عرض الحائظ، والاستمرار في سياسة الالتفاف على اتفاق السويد.

وفيما تراقب قوات الشرعية والتحالف العربي، الأجواء في الحديدة بعد تطبيقها للشروط التي تم التوافق عليها في السويد، فإن سلوكيات ملييا الحوثي تشي بأن اتفاق السويد حول الحديدة الذي رعته الأمم المتحدة يواجه خطر الانهيار بسبب سلوكيات المليشيا الحوثية.

وكشفت مصادر سياسية يمنية، في صنعاء مؤخرا أن لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، مع قيادات مليشيا الحوثي لم تخرج بأية نتائج جديدة

وقالت المصادر إن جريفيث حاول أن يُحدث دَفعة جديدة للاتفاق، خلال لقائه مع زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، مبينةً أن النقاش أخذ منحى آخر من خلال مطالبة الحوثيين بإيقاف الحرب وفتح مطار صنعاء والدخول في مفاوضات سياسية للحل الشامل، على أن تكون الحديدة جزءا منها.

ووفق المصادر، رفضت ميليشيا الحوثي تنفيذ الانسحاب من الحديدة وفق ما تطرحه الحكومة الشرعية والتحالف، كما اشترطت تسلم عناصرها مسؤولية الأمن في الحديدة وموانئها ورفضت دخول قوات الشرعية.

ولفتت المصادر إلى أن القيادي بالمليشيا، محمد علي الحوثي، طرح الاستعداد للدخول في مفاوضات للحل السياسي، وتأجيل حسم موضوع الحديدة إلى ما بعد الاتفاق على صيغة الحل، زاعماً أن تشكيل الحكومة سيحل جميع الإشكاليات.

وأشارت إلى أن جميع لقاءات جريفيث مع القيادات الحوثية تضمنت في مجملها رفض الانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة.

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن التحالف العربي جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق السويد.

ودعا الوزير قرقاش الأمم المتحدة لاتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أنه على الأمم المتحدة وقف خروقات الحوثيين للحفاظ على وقف النار والعملية السياسية.

وأكد قرقاش في سلسلة تغريدات له أن الحوثيين ارتكبوا ألف خرق منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة ولم ينفذوا التزاماتهم بالانسحاب من الحديدة ومينائها.

ونوّه قرقاش إلى أن المليشيا الحوثية تعرقل مهمة المراقبين وتمنع سفن الإغاثة من دخول الموانئ.

من جهته، حذر مجلس الوزراء اليمني من أن التراخي في موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة شجع المليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إن اتفاق ستوكهولم في الحديدة مهدد بالانهيار، وأن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة، وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن “تراخي المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والأسلوب الناعم في التعامل مع الحوثيين، بات يشجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلاً، ويسيئ إلى صورة الأمم المتحدة ودورها في اليمن”.