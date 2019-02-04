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الأحوال المدنية تعلن عن المكاتب المسائية لاستقبال النساء في عسير

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الأحوال المدنية تعلن عن المكاتب المسائية لاستقبال النساء في عسير

الأحوال المدنية تعلن عن المكاتب المسائية لاستقبال النساء في عسير
http://almnatiq.net/?p=688367
المناطق_عسير

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء استقبال النساء في الفترة المسائية، في مكتبيها بمدينة أبها ومحافظة النماص، التابعين للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، بدءًا من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.

وأوضحت الأحوال المدنية أن العمل المسائي في المكتبين يبدأ من الساعة الثانية والنصف مساءً وحتى الثامنة مساءً، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع، وعلى من ترغب في زيارة تلك المكاتب حجز موعد إلكتروني مسبق عن طريق موقع الأحوال المدنية الرسمي.

يذكر أن الأحوال المدنية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال عملائها من الرجال والنساء، خلال الفترة المسائية في عددٍ من مناطق المملكة، في إطار حرصها على اختصار الوقت وتسهيل تقديم كافة الخدمات لعموم الراغبين في مراجعة المكاتب.

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