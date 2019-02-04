المركزي القطري يعترف: البنوك فقدت ودائع بـ13 مليار ريال في 2018

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اعترف مصرف قطر المركزي بأن البنوك العاملة في قطر فقدت ودائع عملاء وحكومة بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال (3.51 مليارات دولار)، خلال العام الماضي 2018 مقارنة بنهاية 2017.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، الأحد، تراجعت ودائع البنوك العاملة في قطر 810.2 مليارات ريال (222.7 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2018.

ومقارنة بشهر ديسمبر 2017، تراجعت ودائع البنوك العاملة في قطر، نزولا من 823 مليار ريال قطري (226.22 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وضغطت الحاجة إلى السيولة على ودائع البنوك العاملة في قطر، مع ارتفاع وتيرة الاقتصاد الحكومي من السوق المحلية، سواء اقتراض مباشر أو إصدار أدوات دين محلية (سندات، صكوك، أذونات).

يأتي الضغط على الودائع، بالتزامن مع ارتفاع حاجة مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر للسيولة المالية، التي تراجعت نتيجة مقاطعة البلدان العربية للدوحة، ما أثر على إيرادات الأخيرة المالية.