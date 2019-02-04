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700 مليون ريال إنفاق سنوي على القهوة والشوكولاتة بالمملكة

700 مليون ريال إنفاق سنوي على القهوة والشوكولاتة بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=688378
المناطق_الرياض

أوضحت بيانات وزارة التجارة والاستثمار عن استيراد المملكة نحو 59 ألف طن في عام 2017، بقيمة 832.5 مليون ريال، مقارنة بـ52 ألف طن في 2016، بقيمة 675 مليون ريال بزيادة بلغت 18.9% في القيمة، و11.9% حجما، مشيرة إلى أن المواطنبن ينفقون نحو 700 مليون ريال سنويا على القهوة والشوكولاتة.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك السعوديين من القهوة ارتفع 12% خلال عام، وذلك بين 2016 و2017، ما أدى إلى انتشار بيوت القهوة «الكوفي شوب» بجميع مدن المملكة ولفتت إلى أن إثيوبيا واليمن والهند والبرازيل وكينيا، هي أبرز الدول التي تصدر القهوة للمملكة.

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