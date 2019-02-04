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تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل المنشآت العسكرية بالقصيم

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل المنشآت العسكرية بالقصيم

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل المنشآت العسكرية بالقصيم

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل المنشآت العسكرية بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=688380
المناطق_الرياض

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم عن توفر وظائف عدد 35 وظيفة شاغرة وترغب في إحلالها بكوادر وطنية (رجال)  وعلى من تنطبق عليه الشروط التقديم حسب الفترة الزمنية الموضحة.

ومن ضمن مسميات الوظائف:
مهندس معماري – مهندس مدني – مهندس ميكانيكي صناعي – مهندس كهربائي- ميكانيكي معدات مسابح- كهربائي لف دينموهات- فني آلات تصوير- فني إلكترونيات.

فني صيانة سنترالات- فني إلكترونيات أنظمة الإنذار- فني تبريد وتكييف- سباك- لحام- خياط- دهان مباني- نجار- مصنع مفاتيح وأقفال- بناء – منجد- طاهي- حارس أمن-عامل زراعة – سائق نقل ثقيل.

وتوضع جميع الطلبات في ملف PDF واحد وتحتوي على السيرة الذاتية و المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية والدورات والخبرات.

وللتقديم ترسل المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]

مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها في خانة موضوع البريد وذلك خلال الفترة من 1440/06/05هـ وينتهي بتاريخ 1440/06/09هـ.

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