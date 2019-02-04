أول تعليق سعودي على مسيرة حكام الكويت منذ تأسيسها !

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وجه سفير المملكة في الكويت، سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، التهنئة لقيادة الكويت وشعبها بالعيد الوطني والذكى الـ 13 لتولي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، الحكم.

وقال السفير، بحسب صحيفة الوطن الكويتية، إن حكام الكويت منذ تأسيسها إلى يومنا هذا أرسوا دعائم الحكم الرشيد فيها بكل حكمة واقتدار حتى تسلم مسند الإمارة من بعدهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي واصل قيادة المسيرة بما حباه الله من مقومات القيادة ولما يتمتع به سموه من دراية وخبرة تراكمت خلال سنوات توليه المسؤولية في مراكز مختلفة في منظومة الحكم الكويتي”.

وأشار إلى أن مرور 58 عاما على استقلال الكويت يذكر بجهود الأجيال المتعاقبة من الكويتيين حكاما ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي أصبح دولة لها مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا.