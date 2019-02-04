إضراب عمالي يربك مطار هامبورغ

إضراب عمالي يربك مطار هامبورغ

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إضراب عمالي يربك مطار هامبورغ

إضراب عمالي يربك مطار هامبورغ
http://almnatiq.net/?p=688394
المناطق_وكالات

بدأ إضراب تحذيري لمدة يوم كامل من قبل عمال خدمات المناولة الأرضية في مطار هامبورغ اليوم الإثنين، مما أثار مخاوف من إلغاء رحلات وحدوث تأخير.

وأكدت متحدثة باسم نقابة فيردي، للعاملين في قطاع الخدمات، بدء الإضراب في الثالثة صباحا (0200 بتوقيت غرينتش)”.
وقالت المتحدثة: ما زلنا نقيم الوضع ولا نستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين يشاركون في الإضراب.

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم مطار هامبورع إن الإضراب في خدمات المناولة الأرضية، والتي تشمل خدمة الطائرات ونقل الأمتعة وخدمات الحافلات، من المتوقع أن يسبب تأخيرات وإلغاء في الرحلات الجوية.

وتطالب فيردي لنحو 1000 موظف من أطقم خدمة المناولة الأرضية في مطار هامبورغ بزيادة شهرية في الأجور قدرها 275 يورو للجميع.

ونصحت المتحدثة باسم المطار المسافرين بالقدوم إلى المطار في وقت مبكر، وأن يجلبوا معهم حقيبة يدوية واحدة فقط إن أمكن.
ويأتي هذا الإضراب بعد أسبوعين فقط من إضراب لأفراد الأمن في مطار هامبورغ تسبب في اضطرابات كبيرة في خامس أكبر مطارات ألمانيا.

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